Covid-19 : Jean Castex va annoncer de nouvelles mesures de restrictions, ce soir

Jean Castex s'exprimera ce vendredi vers 20 heures 30 pour annoncer aux Français les nouvelles mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid.-19, a annoncé Matignon à l'AFP. Cette prise de parole depuis l'Elysée intervient alors que l'Exécutif étudie de nouvelles restrictions avec un possible reconfinement. Le Chef de l'Etat étant opposé à un confinement strict, les mesures pourraient toucher au minimà les commerces et les déplacements entre régions. Les observateurs parlent d'un confinement hybride.L’intervention du Premier ministre sera retransmise en direct sur les sites des principales chaînes d’information en continu, telles que LCI FranceInfo . Vous pourrez également suivre son allocution sur le compte Twitter de Jean Castex et sur celui du gouvernement . Enfin, la vidéo de la conférence de presse sera disponible sur le compte YouTube du gouvernement, ainsi que sur son compte Facebook