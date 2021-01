Covid-19 - Jean Castex : "ce qui est fermé reste fermé"

a situation est loin d'être revenue à la normale".





La campagne vaccinale

Après avoir abordé les problématiques de la vaccination avec les éclairages d'Olivier Veran, ministre de la Santé et des Solidarités, Jean Castex a affirmé la volonté gouvernementale de lutter pied à pied contre la Covid-19.

"Nous ne baisserons pas la garde sur les gestes barrières bien que le vaccin et sa distribution à la population française constituent désormais "la priorité du gouvernement"."

Ne confondons pas vitesse et précipitation"a poursuivi Jean Castex avant de dire son espoir dans les semaines à venir. "Je ne doute pas de notre succès collectif"a t-il conclu avant d'échanger avec les journalistes.

"Nous sommes encore loin des 5 000 cas quotidiens", a souligné d'emblée le chef du Gouvernement, même s'il précise que les 50 000 cas quotidiens de novembre sont aussi loin, et que la situation sanitaire de nos voisins européens est "encore plus inquiétante."En France, "nous avons pris nos mesures de confinement au bon moment, dès octobre", a soutenu Jean Castex mais "l"La situation se dégrade dans certains territoire plus rapidement qu'ailleurs, notamment dans l'Est du pays", a souligné le Premier ministre qui a fait part de son inquiétude suscitée par les variants britannique et sud-africain du coronavirus.Mais Castex ne l'a pas nié : la deuxième vague est toujours là et la pression sur le système de santé reste élevée.Dès lors tous les établissements qui sont aujourd'hui fermés le resteront jusqu'à fin janvier : cela concerne les établissements culturels, les enceintes sportives, les bars et les restaurants.La même décision concerne également les remontées mécaniques des stations de ski qui ne pourront pas rouvrir tout de suite mais à propos desquels un nouveau point sera fait le 20 janvier : "Les salles de sport, bars et restaurants, resteront fermés a minima jusqu'à mi-février", a également annoncé Jean Castex en ajoutant toutefois que toutes les aides qui leur sont réservées seront prolongées.Autre annonce du Premier ministre : le couvre-feu avancé sera prolongé 15 jours dans les départements qui le subissent déjà Et 10 départements supplémentaires pourraient également voir leur couvre-feu avancé à 18 heures. La décision sera prise ce vendredi.Pour les autres départements, le couvre-feu est maintenu à 20 heures jusqu'au 15 janvier.​Mais Jean Castex a fait, aussi, allusion à des mesures plus fortes sur le plan national dans les semaines à venir. Au cas où la situation sanitaire s'aggrave et "malgré l'arrivée du vaccin", il n'est pas exclu que des mesures de restriction plus importantes soient mises en place dans les semaines à venir. "Je ne peux exclure que nous ayons à prendre des mesures nationales supplémentaires dans les prochains jours si nous en avons besoin."