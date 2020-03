Covid- 19 - Interdiction de travaux : après Porto-Vecchio, Ajaccio

"A la suite de l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours et considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion, la ville d'Ajaccio a décidé de mettre en place un arrêté d'interdiction de travaux sur le territoire communal" indique la municipalité ajaccienne



Ainsi "sur tout le territoire de la commune d’Ajaccio, est interdit tout chantier de construction, de travaux de gros œuvre, de maçonnerie, de voirie et réseaux divers ainsi que toute autre activité liée au Bâtiment et travaux publics.

Les travaux indispensables à la vie de la population ou d’intérêt public restent autorisés."



"La levée de cet arrêté est subordonnée à la fin de la période de confinement telle que précisée dans le décret ministériel visé supra à savoir le 31 mars inclus" précise la ville d'Ajaccio.