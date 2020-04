Covid-19. En Espagne le nombre de décès en baisse

L'augmentation du nombre de morts ralentit pour le troisième jour consécutive en Espagne qui a enregistrée 674 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres communiqués ce dimanche 5 avril par le ministère de la Santé . C'est le bilan le moins élevé depuis dix jours et même si le nombre de décès depuis le début de la pandémie est de 12.418 personnes et le nombre de cas confirmés de Covid-19 a atteint les 130.759 unités, la contagion semble donc ralentir car le nombre des cas positifs a progressé de 4,8 % en 24 heures contre le 8,2 % le 1er avril et de 14 % il y a dix jours. Le nombre des malades déclarés guéris a augmenté de 11 %, passant à 38 080.