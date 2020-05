Covid-19 - Distribution gratuite de masques à Bastia

Une équipe de trois personnes, Aade, Régis et Stéphane sont là pour accueillir le public ce mercredi dans le théâtre, ouvert pour l’occasion. Ils délivrent des masques aux habitants de Bastia n'ayant pas encore bénéficié de la distribution au public prioritaire par la Ville et son CCAS. Il est 14h30, ils ont commencé à 8 heures le matin.

La jeune femme, derrière son ordinateur, tient son listing à jour : « Nous avons distribué près de 500 masques ici depuis ce matin et 340 sur le site de l’Alb’oru » précise-t-elle. Son collègue enchaîne : « Nous avons vu beaucoup de monde, c’est un peu plus calme mais il y a eu une forte affluence en début de matinée. Ça s’est ralenti vers midi. Peu de temps après le passage du maire et du directeur général des services qui sont venus nous saluer et nous soutenir vers 11 heures. »



Un homme entre dans le Théâtre, carte d’identité et justificatif de domicile dans les mains qu’il a précautionneusement nettoyé au gel hydro-alcoolique prévu à cet effet à l’entrée.

Après avoir noté son adresse, Stéphane lui remet son masque avec la recommandation de mise : « Ils sont lavables, vous pouvez le réutiliser une dizaine de fois. » Pour la couleur, ça sera le orange, il n’y a plus trop de choix. Derrière lui, une femme demande si elle peut en avoir un deuxième pour son mari. Régis lui donne avec plaisir et précise : « C’est un masque par personne normalement mais il en reste. Et tout le monde ne peut pas se déplacer. On ne va pas discuter. » La femme repart avec ses deux masques et plusieurs remerciements.

« Ça s’est bien passé, le gens sont agréables » expliquent en chœur les trois préposés à la distribution. Particulièrement accueillants et tolérants, on devine leurs sourires sous les masques et la satisfaction du devoir accompli.



Il restait une demi-heure pour récupérer le fameux masque lavable et réutilisable. Ensuite, les personnes ne pouvant se déplacer et répondant aux critères du public prioritaire (âgé.e.s. de plus de 70 ans, vulnérables de par leur état de santé ou bénéficiaires de minima sociaux) pouvaient toujours contacter le CCAS au 04 95 55 96 45 afin d’obtenir une livraison de masque à domicile.