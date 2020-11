Covid-19 : Deux nouveaux décès et 3 nouvelles hospitalisations ce vendredi en Corse

L'agence régionale de santé (ARS) a indiqué ce vendredi 6 novembre que deux décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés au cours de 24 dernières heures, ce qui porte à 104 e nombre de victimes du virus depuis le début de l'épidémie.



La Corse a enregistré 1007 cas positifs supplémentaires de Covid-19 au cours des dernières 7 jours sur les 6897nouveaux patients testés ce qui porte à 5 509 les nouveaux cas positifs sur l'ile depuis début septembre.





Hospitalisations

Ce vendredi, 96 personnes sont hospitalisées en Corse dont 17 en réanimation.

En Corse-du-Sud, 57 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 10 en réanimation ou soins continus.

En Haute-Corse, 39 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées, 3 de plus par rapport à hier, dont 7 en réanimation ou soins continus (+1 par rapport à hier).





Deux nouveaux décès

Depuis le début de l’épidémie, 104 personnes sont décédées en Corse

89 sont les victimes su virus décédées à l’hôpital : 62 au centre hospitalier d’Ajaccio où un homme de 93 ans est décédé ce 6 novembre et 27 à Bastia.

Depuis le 13 septembre, on déplore 27 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.



On déplore un nouveau décès en Ehpad, portant à 15 le nombre de décès liés au Covid en Ehpad depuis le début de l’épidémie.