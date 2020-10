Covid-19 : Deux nouveaux clusters identifiés à Ajaccio

Le premier est un cluster en milieu professionnel dans lequel 6 personnes positives à la Covid-19 ont été identifiées. Le second foyer concerne 3 personnels d’un service médico-social.



Les investigations sont en cours pour déterminer l’ensemble des personnes contacts et les isoler. Dans les deux cas, il semblerait qu’un relâchement lors de moment conviviaux entre salariés soit à l’origine de la chaine de contamination.







L’ARS insiste sur l’importance d’appliquer les gestes barrières dans ces moments entre amis ou collègues et recommande de ne pas se réunir à plus de 6 personnes.