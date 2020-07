Covid-19 : Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos

Dès lundi prochain, et non le 1er août comme l'avait affirmé Emmanuel Macron , il faudra porter un masque dans les lieux publics clos. Un décret à effet immédiat qui précisera la liste des ces lieux devrait être émane avant lundi.Pour le moment on sait que dans tous les magasins et grandes surfaces le masque sera obligatoire, la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) a annoncé que les masques seraient imposés dès lundi dans les rayons des principales grandes enseignes alimentaires : Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match et Système U.Pour l'instant on doit s'en remettre à la liste des établissements recevant du public (ERP) établie sur le site service-public.fr . Il s'agit de tous les bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises, que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Et cela inclus, outre les magasins de vente et centre commerciaux : restaurants, hôtels et résidences de tourisme, musées, salles de spectacle et cinémas, gares (pour sa partie accessible au public), lieux de culte, bibliothèques et centres de documentation, crèches, écoles maternelle, halte-garderies, jardins d’enfants, services publics et d'administration (mairie, préfecture, établissements de santé)...Mais pour la liste précise et d'éventuelles sanctions il faudra attendre...