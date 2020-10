Covid-19 : Dépistage gratuit et sans ordonnance pour les étudiants et le personnel de l'Université de Corse

Les membres de la communauté universitaire prendront rendez-vous sur leur campus numérique via une application dédiée. Les prélèvements se dérouleront du lundi au jeudi entre 12h et 13h30 dans le Hall du Bâtiment Desanti, Campus Grimaldi. Ce dispositif qui a vocation à s’étendre tout au long de l’année est le résultat d’un partenariat entre l’Université de Corse, le centre hospitalier de Bastia, le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone et l'ARS de Corse. "En mobilisant une équipe de plus de 20 personnes, l’Université participe de façon active au dépistage et au suivi des personnes touchées par la COVID-19. - on lit dans un communiqué de la direction - Ce dispositif est essentiel pour casser les chaines de transmission et intervenir au plus vite auprès des étudiants et des personnels de l’Université. ".