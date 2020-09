Covid-19 : Ce qu'il faut retenir des nouvelles mesures annoncées par Olivier Véran

"En faisant plus attention aux gestes barrières nous réussirons à vaincre ce virus" a déclaré, une fois de plus ce mercredi soir, le ministre de la Santé qui a cependant annoncé des nouvelles, et plus lourdes, restrictions sanitaires.

"La situation est préoccupante et continue de se dégrader" a affirmé Olivier Véran avant d'annoncer que le taux d’incidence, qui était de 83 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, est désormais de 95 cas pour 100 000 habitants. "Nous dépasserons les 100 cas pour 100 000 habitants dans les prochaines heures ou les prochains jours", a alerté le ministre avant de déclarer que la" situation dans certains territoires exige que nous prenions des mesures supplémentaires".





Alerte, alerte renforcée, alerte maximale : la nouvelle carte La France sera désormais divisée en plusieurs zones d’alertes au sein desquelles les restrictions, qui seront décidées avec les préfets et les maires, pourront être durcies.

La division du territoire en différentes zones d’alerte dépend de plusieurs facteurs : le taux d’incidence, le taux d’incidence pour les personnes âgées de 65 ans et plus et la part des patients covid dans les services de réanimation, un nouvel indicateur. Voici la répartition des niveaux présentée ce 23 septembre :