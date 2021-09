Covid-19 : Ce jeudi 30 septembre le pass sanitaire devient obligatoire pour les ados

Moins de deux mois après leurs aînés c'est au tour des adolescents âgés de plus de 12 ans et deux mois d'être munis du pass sanitaire pour pratiquer un certain nombre d' activités du quotidien comme aller au restaurants, au cinema, à la piscine, monter dans un train, etc....A partir de ce jeudi 30 septembre pour accéder aux lieux qui accueillent du public les 12-17 ans devront donc posséder "un QR code attestant d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72h ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois", indique le site Service-public.fr