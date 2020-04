Covid-19 : “Calvi On The Rocks"officialise le report de son festival à 2021

Le Festival de musique électronique "Calvi On The Tocks" est reporté à 2021.

Ainsi que nous l'avons relaté sur CNI, au lendemain de l'allocution télévisée du Président de la République, Pierra Siméoni avait annoncé que la direction du festival allait se réunir pour étudier les deux possibilités qui s'offraient à elle: soit repousser les dates du 3 au 8 juillet de quelques jours ou semaines, avec toutes les difficultés que cela pouvait engendrer, à commencer par celle de la programmation ou bien tout simplement celle de faire l'impasse sur cette édition 2020 et reporter la 18e édition à 2021.

C'est par un communiqué que la direction de COTR a annoncé ce jeudi l'annulation de cette édition 2021.

" La 18e édition du Festival Calvi On The Rocks" est reportée à l'année prochaine. Toute l'équipe est profondément désolée d'avoir à prendre cette décision faisant suite à l'annonce officielle d'interdiction, en début de semaine, des rassemblements de plus de 100 personnes jusqu'a mi-juillet minimum.

La priorité aujourd'hui est de surmonter cette crise sanitaire ensemble et en toute solidarité. Participer à cet effort collectif nous paraît indispensable pour retrouver une vie normale. Notre priorité est la santé de tous; festivaliers, fans et toutes les équipes organisatrices.

Afin d'anticiper cette décision gouvernementale, que nous comprenons, nous avons tout tenté pour trouver un plan B. Malheureusement nous baignons dans une incertitude telle que nous avons finalement pris de reporter cette 18e édition de "Calvi On The Rocks" à l'année prochaine".

Et de poursuivre à propos de la billetterie: " Tous vos billets restent évidemment valables pour cette prochaine édition. Nous vous donnerons plus d'informations dans les semaines qui suivent.

Nous ne baissons pas les les bras, et sommes déjà en train de définir des nouvelles date courant juillet 2021. La fête sera encore plus belle, plus ensoleillée. Nous adressons tout notre soutien, toute notre gratitude aux équipes qui permettent de faire battre le coeur de "Calvi On The Rocks" chaque année. Prenez soin de vous".

Ce report à 2021 de "Calvi On The Rocks" est un véritable coup dur pour tous les festivaliers qui chaque année viennent des quatre coins du globe pour participer à ce festival devenu incontournable mais aussi pour l'économie locale de la station touristique de Calvi.



A ce jour, les hôtels, cafés et restaurant ne savent toujours pas quand ils vont pouvoir ouvrir à nouveau leurs établissements, les plagistes qui s'étaient engagés à démolir leurs établissements fin décembre 2019 connaissent aujourd'hui de grosses difficultés et se demandent comment ils vont pouvoir reconstruire et sauver leur saison.