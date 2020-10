Covid-19. Bianca Fazi : « On aurait pu protéger notre île avec le GreenPass, on ne l’a pas fait ! L’Etat a été incapable d’anticiper ! »

- Que pensez-vous de l’instauration du couvre-feu en Corse pour six semaines ? Est-ce une bonne réponse à la crise sanitaire ?

- Je ne sais pas ! L’avenir nous le dira très rapidement. Le problème est qu’on est dans une temporalité où le virus circule tellement qu’il faut réduire les contacts, même dans sa sphère privée. La situation en Corse est déjà très inquiétante avec un nombre de contamination qui a considérablement augmenté entre les semaines 41 et 42 (du 5 au 18 octobre). Un nombre sous-estimé, selon les épidémiologistes, que ce soit dans l’île ou au niveau national, vu que pas tout le monde n’est testé. En ce moment, les patients, qui sont en réanimation, ont entre 60 et 65 ans. Il y a une grosse inquiétude sur cette tranche d’âge. Certains ont des pathologies et des comorbidités. D’autres arrivent à l’hôpital dans des situations cliniques graves alors qu’ils n’avaient aucune pathologie. On sait que petit à petit seront impactés des patients beaucoup plus âgés et donc beaucoup plus fragiles. Cela signifie qu’il y aura plus d’hospitalisation, que ce soit en secteur COVID - c’est-à-dire ne nécessitant pas une réanimation - ou en réanimation.



- Comment expliquez-vous cette situation ?

- Dans une île, par définition, la population peut être mieux protégée. C’était le principe du GreenPass proposé par le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, et modélisé par notre Conseil scientifique qui était composé de gens de terrain, dont le directeur de crise du Centre hospitalier d’Ajaccio. C’est grâce à lui et à d’autres qu’en mars, l’hôpital a pu absorber les patients. Nous n’avons pas attendu que le gouvernement nous donne des instructions, nous nous sommes beaucoup appuyés sur le modèle italien. L’hôpital a poussé les murs en mettant des lits de réanimation supplémentaires et en passant en plan blanc. Si nous avions mis en place notre plan et pris en compte ce qui avait été annoncé dans les prévisions mathématiques et la modélisation du Conseil scientifique, nous n’en serions pas là !



- Le Conseil scientifique local avait prédit un été sous tension, ce qui n’a pas été le cas ?

- Le virus étant inconnu, personne ne savait comment il allait réagir. Le Conseil scientifique a fait un scénario catastrophe sur l’été parce que nous avions peur d’avoir tous les lits de réanimation embolisés entre une population extrêmement augmentée et les patients COVID. Il a fait surtout une prédiction sur l’automne en disant : « Attention ! Le nombre de contamination augmentant, il y aura plus de cas à l’automne ». C’est ce qu’il se passe ! Nous n’avons pas été alarmistes, nous avons été alarmants ! Nous avons été dans une démarche de prévention. La gestion du risque, c’est un principe de précaution. La situation estivale a été très apaisée parce qu’après le confinement, l’incidence était quasiment négative. Mais, nous savions que la pandémie n’était pas terminée et que le virus circulait toujours. Aujourd’hui, les virologues parlent d’une épidémie qui durera tout l’hiver et même tout le printemps, ils prévoient son arrêt en début d’été.



- Pour vous, la solution reste le GreenPass ?

- Oui ! Je continue à le dire : le GreenPass aurait protégé notre population. L’argument, qui prétend que les tests n’étaient pas fiables à 100%, n’est pas entendable ! Les tests dans les aéroports ne sont pas plus fiables à 100%, mais on les fait ! Je ne veux pas stigmatiser les touristes, loin s’en faut ! Heureusement qu’ils sont venus, il fallait que l’économie puisse reprendre cet été, mais il fallait aussi protéger notre île. On aurait pu le faire. On ne l’a pas fait ! Ce que je dénonce, c’est l’attitude de l’Etat qui n’a pas voulu de GreenPass parce que c’était Gilles Simeoni qui le portait, ils n’ont pas voulu l’entendre ! Il aurait aussi fallu que joue la solidarité de tous les élus politiques, quelque soit leur groupe d’appartenance, mais ils n’ont pas su le faire ! On se doit de protéger la population. Qui doit protéger ? C’est aussi l’Etat ! Comme il est incapable de le faire, au moins qu’il nous écoute ! Et je peux vous dire que les soignants sont en colère !



- Pourquoi ?

- Parce que tout n’a pas été fait pour protéger cette île et sa population qui, tout le monde le sait, est âgée et, donc, fragile. Ce qui s’est passé n’est pas normal ! Qu’allons-nous faire maintenant ? Le Premier Ministre dit que dans dix jours, il réévaluera la situation. Vu la fragilité de notre système hospitalier et si la tension est trop forte, surtout en Corse, à mon avis, on va vers un confinement, mais on ne nous le dit pas. Le confinement peut-être partiel, comme on le voit dans d’autres pays, mais au moins qu’on nous le dise ! Qu’on nous associe dans la démarche pour que l’on puisse accompagner au mieux tous les gens économiquement impactés. Les socio-professionnels subissent déjà la crise économique qui court depuis mars dernier et qui va s’accentuer en rajoutant de nouveaux problèmes. Il y a eu un déni de dialogue qui pèse lourd sur la situation actuelle !