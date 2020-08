Covid-19 - ASFA-Sporting : le match face à Furiani annulé !

C.-V. M le Mardi 4 Août 2020 à 10:52

Le Sporting club di Bastia signale dans un communiqué que "à la suite à une suspicion d’un cas de Coronavirus au sein de l’effectif du Montpellier HSC et suite à la rencontre amicale ayant opposé le Sporting Club de Bastia au club Héraultais, samedi, l’opposition prévue, ce soir, entre le SCB et l’AS Furiani-Agliani est annulée afin de préserver la santé des membres des deux équipes.



Le groupe de Mathieu Chabert sera d’ailleurs rapidement soumis à des tests de dépistage de la COVID-19 et par principe de précaution afin de ne prendre aucun risque pour la suite de la préparation. "

