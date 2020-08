Covid-19 : 9 cas positifs de plus en Corse

Au total 585 prélèvements RT-PCT ont été effectués sur l'île au cours des dernières heures (370 en Corse-du-Sud et 215 en Haute-Corse).

6 se sont révélés positifs dans le Sud de l'île, les 3 autres en Haute-Corse.

Au total ce sont donc 51 patients qui ont testés positifs en Corse depuis le 1er Juillet dernier : 35 en Corse-du-Sud, les autres au nord de l'île.

Une situation qui incite une fois encore l'ARS à rappeler que "l’application scrupuleuse de tous les gestes barrières est plus que jamais recommandée. En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…)".

Enfin, l’ARS de Corse "rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117. Le médecin, s’il le juge nécessaire, vous prescrira un test et vous donnera la conduite à tenir."