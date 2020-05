Covid-19 - 70 décès supplémentaires avant le déconfinement

Le ministère de la Santé a présenté son bilan quotidien dimanche 10 mai, à la veille du début du déconfinement en France.

Et il comporte une donnée encourageante : lors des dernières 24 heures, seules 70 personnes sont mortes du coronavirus en France, soit le bilan le plus faible depuis le confinement.

Le bilan total depuis le 1er mars s'élève désormais à au moins 26 380 décès, alors que la pression sur les services d'urgence hospitaliers se réduit toujours, avec 36 malades en moins, pour un total de 2 776 cas graves en réanimation, selon le bilan quotidien de la DGS.



" Nos efforts ont été efficaces pendant le confinement qui a sauvé des milliers de vies, ils doivent se poursuivre pour nous aider à réussir cette nouvelle phase", a souligné la Direction générale de la Santé dans son communiqué quotidien, relevant que "l’épidémie est toujours active et évolutive".



La preuve : quatre salariés ont été testés positifs au Covid-19 dans une entreprise de l’agroalimentaire en Vendée où une campagne de dépistage est en cours.