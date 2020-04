Covid-19 - 6 décès supplémentaires en Corse

Trois femmes de 88, 101 et 103 ans, un homme de 90 ans à Ajaccio, un homme de 71 ans à Bastia et un dans un Ehpad : le nombre de victimes du Covid-19 ne cesse d'augmenter en Corse.

Dans son bulletin quotidien l'ARS de Corse signalait aussi que de nouveaux tests s'étaient avérés positifs et tant en milieu hospitalier que dans les laboratoires de villes où depuis le 23 mars, sur les 3 665 tests opérés, 211 se sont avérés positifs.

Ce 20 avril 2020 il y a eu en Corse, depuis le début de l'épidémie, 583 tests positifs covid-19 et 57 décès



Dans le nombre de décès survenus en milieu hospitalier (49 au total), l'ARS signale que 7 concernent des résidents d'Ehpad hospitalisés.

Le décès survenu ce week-end en Ehpad porte à 8 le nombre de victimes dans ces établissements où 63 résidents Covid-19 étaient confirmés ou possibles dans 5 des 28 Ehpad que compte l'Île.



Enfin il a toujours 30 personnes hospitalisées à Ajaccio, où 11 sont en réanimation ou soins intensifs, et 6 à Bastia dont 2 en réanimation ou soins intensifs.

On retiendra encore que depuis le début de l'épidémie plus de 150 personnes ont pu rejoindre leur domicile après avoir été hospitalisées à Ajaccio (70) et Bastia (82)