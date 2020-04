Covid-19 : 5 nouvelles victimes en Corse

A Ajaccio, ce sont 3 hommes de 76, 86 et 89 ans qui ont été victimes du Covid-19. A Bastia on déplore la mort d'un homme de 76 ans. A ce bilan, dramatique, il faut ajouter le décès survenu dans un Ehpad de Corse.



Le nombre de personnes testées positives n'a pas quant à lui augmenté : il est toujours de 344 depuis le début de l'épidémie.

Aujourd'hui il y 68 personnes hospitalisées (54 à Ajaccio et 14 à Bastia), 24 (dont 22 à Ajaccio) sont en réanimation ou soins intensifs et si au total 115 personnes ont rejoint leur domicile il y a ce bilan du nombre des morts qui poursuit sa courbe funeste (29 à l'hôpital d'Ajaccio et 3 à Bastia).



Dans 5 des 28 Ehpad de Corse 5 épisodes de Covid ont été signalés depuis le début de l'épidémie, ce qui équivaut à 32 cas de Covid-19 confirmés ou possibles.

Avec un bilan de 5 décès, dont le dernier recensé ce lundi.



Dans son bulletin du jour l'ARS de Corse souligne aussi que les divers laboratoires urbains ont procédé à 1 760 tests. 144 se sont révélés possibles.



Plus que jamais stemuci in casa !