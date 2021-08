Covid-19 : 35 médecins signent une tribune pour appeler les Corses à se faire vacciner

Avec un taux d’incidence de 659/100 000 habitants, la Corse est le deuxième territoire européen le plus touché par la 4ème vague. Nous assistons depuis 3 semaines à une circulation virale importante avec une augmentation exponentielle des contaminations, concernant essentiellement des personnes jeunes non vaccinées et déjà un retentissement sur le système hospitalier avec l’activation d’un 4ème plan blanc régional depuis le début de l’épidémie le 03 Aout dernier.



Face à des mesures tardives, si nous voulons freiner la circulation virale et limiter l’impact sanitaire, social et économique de cette nouvelle vague, compte tenu de notre isolement géographique et de nos capacités d’hospitalisation contraintes, il est indispensable d’utiliser tous les outils de prévention dont nous disposons.

Donnée fondamentale, nous sommes en période estivale et nos services d’hospitalisations et de réanimation sont sous tension et ont des taux d’occupation élevés pour d’autres pathologies liés à l’augmentation de la population.



Il est indispensable de renforcer de manière systématique les contrôles de Tests RT-PCR au départ vers la Corse, un filtre de protection.



Pour limiter la circulation virale et la potentielle dissémination de nouveaux variants, il nous faut aussi, face à un variant delta plus transmissible que les précédents, renforcer nos précautions et gestes barrières dès maintenant, notamment l’usage du masque dans les milieux clos, mal ventilés mais aussi en extérieur dans les espaces à forte densité de population et ou la distanciation physique n’est pas possible.

Toujours au moindre doute ou symptômes se tester et s’isoler de façon optimale quand cela est nécessaire afin de casser efficacement les chaînes de contamination et prévenir l’apparition de nouveaux clusters.



La vaccination, efficace contre tous les variants circulants actuellement, est un des moyens voir le seul de combattre la pandémie et d’envisager un retour durable à une vie plus normale. A ce jour, nous ne sommes que 50% protégés avec un schéma vaccinal complet et toutes les personnes fragiles et à risque ne sont pas vaccinées, soit 14 000 personnes.



Se vacciner c’est avant tout faire le choix de se protéger, d’éviter les formes graves et sévères de la maladie. L’âge moyen des patients hospitalisés a nettement diminué (49 ans). Les patients admis actuellement en hospitalisation sont des résidents plus jeunes et non vaccinés.

Après ces dernières semaines ou nous avions assisté à une diminution nette des primo-vaccinations, l’accélération de la vaccination semble se confirmer et tous les professionnels de santé insulaires sont mobilisés pour répondre aux besoins. Les doses sont disponibles sans délai.



Dr CARLINI Laurent, médecin généraliste et urgentiste, coordinateur centre de vaccination Gravona

Dr GRISONI Antoine, président URPS-ML de Corse et les URPS médecins libéraux de Corse

Dr AGOSTINI François, président FCCIS de Corse, MSP Calenzana

Dr CANARELLI Jean, médecin biologiste et président du Conseil Départemental de l’ordre des médecins

Dr MANZI Bruno, président du Conseil de l’ordre 2B

Dr MOZZICONACCI Michel, radiologue et président du Conseil régional de Corse de l’ordre des médecins

Dr COLOMBANI Paul-André, médecin et député de la 2ème circonscription de Corse-Du-Sud

Dr FAZI Bianca, médecin urgentiste CH Ajaccio

Dr LECOMTE Bernard, médecin anesthésiste et réanimateur et responsable cellule de crise CH Ajaccio

Dr LUCCHINI-LECOMTE Marie-Josée, médecin responsable unité Covid CH Ajaccio

Dr SERPIN Laurent, médecin et chef de service réanimation CHA

Dr CESARI Jean-François, médecin réanimateur CHA

Dr MERCURY Paul, chef de service réanimation CH Bastia

Dr VIALLE Jean-Michel, médecin biologiste, laboratoires Vialle

Dr FANTON Yves, médecin coordinateur HAD

Dr NICOLAS Daniel, praticien hospitalier et chef de service soins palliatifs

Dr CALLIGE Pierre, directeur SAMU 2A

Dr EIDEN Pierre, chef de service des Urgences 2A

Dr BARTHET Caroline, Dr BENEDETTI Lisandru, Dr CARDI Rafaelle, Dr CILOTE Vanina, Dr GALLUCCI Laurent, Dr HUFSCHMIDT Georgina, Dr LABBE Marion, Dr MARTELLI Vincent, médecins urgentistes CHA

Dr SIMEONI Dominique, médecin coordinateur CPTS Balagne

Dr POGGI Dominique, médecin coordinateur Pole de santé Cargèse

Dr NARI CASALTA Rosalie, médecin coordinateur centre de vaccination de Bastia

Dr ALBERTINI Jean-François, médecin généraliste Bastia

Dr DAHAN Thierry, médecin CRA Cozzano Dr CIABRINI Marie Christine, médecin généraliste centre de vaccination Gravona

Dr MARCHAND Philippe, médecin CMA (Luri) - Dr CORTEGGIANI Françoise, médecin (Calenzana)

LEROUX LENZI Gaston, président de l’ordre national des infirmiers pour la région Corse