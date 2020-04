Covid-19 - 21 340 décès et 5 218 patients dans un état grave en France

En France, 21 340 personnes, soit 544 de plus en 24 heures, sont mortes depuis le début de l’épidémie le 1er mars, dont 13 236 en milieu hospitalier et 8 104 en établissements médico-sociaux et Ehpad.

5 218 patients étaient en réanimation ce mardi 21 avril.



Afin d’endiguer la propagation du coronavirus, l’Académie nationale de médecine a appelé , mercredi 22 avril, tous les Français à porter sans attendre un masque, même artisanal, dès qu’ils sortent de chez eux.