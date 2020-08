Covid-19 - 126 cas positifs en Corse depuis le 1er juillet 2020

C.-V. M le Samedi 15 Août 2020 à 16:49

6 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés en Corse le 14 août : 3 en Haute-Corse et 3 autres parmi des non-résidents testés, l'un en Corse-du-Sud et les 2 autres en Haute-Corse. Ce sont donc 126 patients (92 dans le 2A et 34 en 2B) qui ont été testés positifs en Corse depuis le 1er juillet. 4 sont toujours hospitalisés.

