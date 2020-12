Couvre-feu : voici la la nouvelle attestation à télécharger

Après un mois et demi de confinement, à partir de ce mardi les Français peuvent à nouveau se déplacer sans limite et sans attestation pendant la journée.Des restrictions perdurent en raison du couvre-feu, en vigueur de 20 heures à 6 heures sur l'ensemble du territoire, à l'exception des Outre-mer et du réveillon du 24 décembre.Une attestation est dans ce cas indispensable. Le non-respect du couvre-feu entrainera une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)