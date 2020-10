Couvre-feu, bulle sociale et les autres nouvelles restrictions face au Covid

- Un couvre-feu d'au moins 4 semaines en Ile-de-France et à Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix et Montpellier. Il y aura des contrôles et des amendes de 135 euros, 1500 euros en cas de récidive.



- "La règle de six" ou bien limiter à six personnes les rassemblements même privés

"Il faut porter le masque, même dans les réunions privées" et "on essaie quand on invite des amis de ne pas être plus de six à table" Les Français devront choisir quelques proches avec lesquels ils sont autorisés d'interagir sans masque ni distanciation.



- Départ en vacances autorisés si on respecte les gestes barrières



- Aucune limitation de déplacement entre les régions



- Visites chez les grands-parents autorisées si on respect les gestes barrières



- Pas de nouvelle mesure sur le télétravail



- Bientôt des nouveaux autotests ou sur la base de la salive ou du sang



- Une nouvelle application va voir le jour : 'Tous Anti-Covid'"