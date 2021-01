Couvre-feu à 18h : téléchargez l'attestation de déplacement dérogatoire

Pour se déplacer entre 18h et 6h, une attestation de déplacement dérogatoire sera indispensable. Les raisons de déroger au couvre-feu sont les mêmes que lors du précédent couvre-feu débutant à 20h.Les différentes attestations et justificatifs de déplacement scolaire et professionnel sont obligatoires pour sortir et disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur Le non-respect du couvre-feu entrainera une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)