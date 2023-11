Couvent de Marcassu : La Balagne se mobilise pour les sœurs du Rosier de l’Annonciation

La journée, organisée en partenariat avec la commune de Lumiu et I Catari, a bénéficié du soutien précieux de nombreux bénévoles. La participation massive de familles, d'amis et de personnes sensibles à la cause des Sœurs du Rosier de l'Annonciation a dépassé toutes les attentes. "La Balagne a répondu présente avec un élan de solidarité exceptionnel. Nous voulions faire de cette journée un symbole de fraternité, d'entraide et de générosité. Nos espérances ont été plus que doublées", souligne Carine.

Des artistes et créateurs locaux ont offert leurs talents, de la nourriture aux créations, pour être vendus au profit des Sœurs. Des ateliers pour les enfants ont égayé l'après-midi, offrant un moment enchanteur dédié aux plus jeunes.

Côté artistique, de nombreux talents insulaires ont répondu présents. Les élèves du centre musical U Timpanu, Battista Acquaviva, Bruno et Paul Sinibaldi, Luc Kechichian, Alexia Kéréfoff et Nico Muller, Laurent et Seb Lafarge, Jean-Louis Muraccioli, Virgile, NELSON, Jean-François Véga Albertini, Jean Sébastien Orsini et Nicolas Casanova, Jérémy Lohier, la Confrérie de Lavatoghju, Metro, tous ont gracieusement participé à l'événement.