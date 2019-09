Couvent Saint Hyacinthe de Santa Maria di Lota : Femu a Corsica tire la sonnette d'alarme

"Par cette conférence de Presse, Femu a Corsica tient à dénoncer la réalité de l’activité commerciale du Couvent Saint Hyacinthe sous l’impulsion de « l’Association Concorde Les amis de Mission Catholique Polonaise en France », et d’une volonté non dissimulée de développement touristique.

Le départ définitif, cet été, des Sœurs qui l’occupaient jusqu’à lors, en témoigne et préfigure un net changement d’orientation qui suscite désormais une véritable inquiétude.

Femu a Corsica s’élève contre la dérive visant à déposséder les Corses de leur patrimoine historique et culturel en favorisant des intérêts privés au détriment de l’intérêt public et des habitants de notre île.

Innò à a speculazione."