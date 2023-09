Courses en montagne : Le "Périple de l’Arche" c'est dimanche à Corte

Tous les ans, au mois de septembre, l’Athlétique Club de Corte, présidé par Stéphanie Semper, organise cette magnifique épreuve du Périple de l’Arche. Une manifestation qui existe depuis 20 ans et qui, malheureusement, n’a pas pu avoir lieu en 1019 et en 2020 pour cause de Covid. L’an passé, sur un parcours totalement modifié et tout à fait original, c’est Noël Giordano qui s’était imposé en 2h33’. Il devrait encore être sur la ligne de départ pour défendre son titre, même s’il a fait la 100 km à Chamonix il y a trois semaines !



Cette année encore, l’AC Corte propose deux courses aux athlètes insulaires, avec le soutien de la mairie de Corte et des commerçants. La première est longue de 23 km avec 1 500 mètres de dénivelé positif. « Nous avons aussi le Périplucciu, depuis l’an passé. Une course de 9 km pour 650 mètres de dénivelé positif », a expliqué Stéphane Gaillard, secrétaire du club. Le départ sera donné à 8 heures depuis les jardins de la mairie. Les coureurs grimperont vers la forteresse par la rue du Colonel Feracci avant d’emprunter le sentier de la vallée du Tavignanu. Contrairement aux premières éditions, le parcours ne monte plus vers l’Arche di u Scandulaghju directement pour se diriger vers la forêt du Melu. « En effet, nous grimpons vers A Madunina en direction de l’Arche de Ficaghjola. Une Arche méconnue et qui mérite aussi qu’on la découvre. C’est pourquoi nous avons fait le choix de modifier le parcours. Depuis Ficaghjola, nous nous dirigeons ensuite vers l’Arche de Scandulaghju en direction de Padule et de la forêt de Forca avant de revenir vers Saint-Pancrace pour remonter vers Trulana. Et cette dernière grimpette casse un peu les jambes sur la fin du parcours. Ensuite nous regagnons les jardins de la mairie pour l’arrivée », a expliqué Stéphane Gaillard.



Le Periplucciu, dont le départ est prévu à 9 heures de la mairie, conduira les coureurs jusqu’à l’Arche de Ficaghjola avant de rejoindre les châtaigniers du Piobbu avant de revenir sur Trulana via Corte et l’arrivée. « En modifiant le parcours, nous avons souhaité faire connaître aux athlètes insulaires les autres chemins de randonnée qui existent à Corte. C’est un magnifique parcours et nous avons eu d’excellents retours l’an passé », a poursuivi Laure Fouche, secrétaire adjointe.



Des bénévoles mobilisés

Depuis trois semaines, la cinquantaine de bénévoles s’est mobilisée pour baliser les parcours, mais aussi pour nettoyer et retracer l’ancien sentier muletier et entretenir le reste du parcours, « et cela n’a pas été une mince affaire avec la chaleur persistante », a confié Stéphane Gaillard. Trois ravitaillements, à la casetta, aux Padule et à Cabbezzu, seront proposés aux participants sur les parcours, « dont un qui sera commun aux deux courses. Nous ne disposerons pas d’hélico cette année pour acheminer boissons et nourriture sur place, simplement par souci écologique. Nous le ferons à dos de mulets », a précisé le secrétaire général du club.



Cette année, l’AC Corte innove encore avec la mise en place des courses pour les enfants. « Vu le succès rencontré par ces épreuves lors du Restonica Trail, nous avons décidé d’associer les enfants également à cette journée. L’occasion aussi de les préparer aux courses en montagne et de leur donner envie de s’inscrire à l’école de trail que nous avons l’intention d’ouvrir avec l’aide d’un accompagnateur en moyenne montagne. Il y aura 3 groupes d’âge. Les plus petits vont faire un tour de mairie, les moyens deux tours et les plus grands trois tours sachant qu’un tour fait environ 200 mètres. Et tout le monde sera récompensé ».



Infos ++

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et l’on compte une centaine d’inscrits. Mais on pourra encore s’inscrire le dimanche dès 6h30, et ce jusqu’à 30 minutes du départ. « La veille, le samedi 23 donc, de 16 heures à 20 heures, nous procéderons à la remise des dossards à Casino et nous prendrons encore les inscriptions », a ajouté Laure Fouche.