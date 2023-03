Course de VTT di Bunifaziu : Samuel Doreau (ECBB) a été le plus costaud

Très vite trois coureurs Guillaume Luzi (VCA) Fabien Dumais (VCO) et Samuel Doreau (ECBB) prenaient les devants en imposant un tempo très élevé. Rapidement ce trio creusait l'écart avec ses poursuivants immédiats même si les deux coureurs du club Bonifacio Cyclo Eric Mela et Adrien Pelletier tentaient de partir en chasse.

Finalement Samuel Doreau devait s'imposer en costaud en 1h17’42 devant Guillaume Luzi qui le suivait à 24 secondes. Fabien Dumais, pour sa part, terminait troisième en 1h18’40. Eric Mela et Adrien Pelletier, respectivement quatrième en cinquième complétaient le premier top cinq de la journée.





Dans les rangs des cadets on notera le facile succès de Marc-Antoine Labydoire (VCA) qui a dominé sa course en finissant avec dix minutes d’avance sur Sacha Rossi (ESAC 2A).





Chez les minimes Raphaël Cardi (CR) en 38’53 a devancé le jeune le Bonifacien Marian Bonchristiani (40’32) et Ilyes Rachidi (TVTTN) 41’13.



Victoire chez les benjamins d’Andria Ghelardini.

Quant à la course des pupilles elle a livré son verdict au sprint avec la victoire de Matteu Bindi qui a devancé Aaron Maille.