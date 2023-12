Coupures d'électricité en Corse : la panne venait de Sardaigne

Un incident technique localisé sur le réseau électrique sarde a entraîné la panne d'électricité de ce jeudi aux quatre coins de la Corse. "Une partie de notre clientèle a été momentanément privée d’électricité pour maintenir l’équilibre entre la production et la consommation.a déclenché le système de protection du réseau électrique corse, entraînant une brève interruption de l'alimentation pour maintenir l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité sur l'ile" explique EDF Corse dans un communiqué diffusé ce jeudi 14 décembre en fin d'après-midi. Immédiatement des moyens de production ont été démarrés et ont permis de réalimenter la totalité des clients concernés en moins de 30 minutes.