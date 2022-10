Coups de feu au Vazziu à Ajaccio : l'auteur des faits condamné à cinq ans de prison

Mardi 11 octobre, peu avant 14 heures, les policiers d'Ajaccio étaient intervenus sur un différend de voisinage dans le quartier du Vazzio à Ajaccio, au cours duquel "plusieurs coups de feu avaient été tirés ne faisant fort heureusement que des blessés légers", avait précisé le procureur.



L'individu à l'origine des tirs, alcoolisé, était indisposé par son voisin qui était en train de réparer un scooter. Dérangé par l'odeur d'essence et après que les hommes se soient invectivés, le quinquagénaire était allé chercher un fusil à pompe et avait tiré à une reprise en direction du propriétaire du scooter.



Toujours énervé, l'auteur des tirs était rentré chez lui pour "chercher un revolver et tirait une seconde fois en direction de l'habitation de son voisin, une des balles se logeant dans un élément haut d'un meuble de cuisine et une autre dans la porte d'entrée de l'habitation", avait détaillé Nicolas Septe dans un communiqué.



Toujours surexcité, l'homme avait ensuite entendu sa femme se disputer avec un autre voisin indisposé par le bruit occasionné par l’altercation. Il était alors sorti de son domicile et tiré pour la troisième fois un nouveau coup de feu, le quatrième, qui n’atteint personne.



Lors de son arrestation, les forces de l'ordre avaient retrouvé che lui des armes à feu détenues illégalement qu'ils saisissent. Le suspect avait été aussitôt placé en garde à vue au commissariat d'Ajaccio où est resté dans l'attente d'être déféré. L'homme a été condamné ce vendredi 14 octobre par le tribunal d'Ajaccio en comparution immédiate.