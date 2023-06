Coupe du monde de Rugby 2023 : les Springboks en stage de préparation en Corse

Avant de mettre le cap sur leur centre d’entraînement de Toulon, les Sud-Africains seront en stage de préparation physique en Corse, mais sur un terrain qui reste encore à déterminer.Reçus par la commune de Biguglia, l’entraîneur, Daan Human, le troisième ligne centre, Deon Fourie, et l’arrière, Cheslin Kolbe étaient présents avant l’heure en… visioconférence à l’espace culturel Charles-Rocchi.“Nous sommes heureux de les accueillir ici, et nous sommes impatients de les voir se battre pour le titre de champion du monde. J’espère aussi qu’ils pourront découvrir la beauté et l’hospitalité de notre île”, s’exclame Jean-Simon Savelli, président de la ligue corse de rugby.Sur l’écran, mis à disposition, les représentants de l’équipe nationale acquiescent avec un large sourire.Cela sera aussi l’occasion pour les Springboks de rencontrer la jeunesse corse.Ils auront, en effet, rendez-vous le 30 août à 10h30 avec les écoles de Balagne au stade du CRAB XV Lumio. “Il s’agit là d’une opportunité unique pour inspirer notre jeunesse à s’engager dans ce sport magnifique”, se réjouit Jean-Simon Savelli. D’autant plus que le rugby corse connaît un succès grandissant. Notamment avec les récentes sélections au Super Seven de deux joueurs avec le Montpellier Hérault Rugby. Grâce aux rugbymen Sud-Africains, la discipline insulaire aura ainsi l’occasion de faire sa publicité à un niveau mondial pendant une semaine. “Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un instant unique sur l’île. Cela sera donc le moment pour nous de promouvoir le rugby corse à travers le monde”, explique le président de la ligue.