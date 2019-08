Coupe de la Ligue : le GFCA passe face à Chambly (2-0)

Rédigé par (Cp) le Mardi 13 Août 2019 à 22:57

Un but sur penalty en début de partie et un second en fin de match : le GFCA a fait l'essentiel mardi soir face à Chambly à l'occasion du premier tour de la Coupe de la ligue.

