Coupe de France : les résultats du 4ème tour en Corse

Les résultats du 4ème tour de la coupe de France

Pieve Di Lota (R2) – AS Furiani Agliani (N2) : 0-7

USC Corte (N3) – Afa FA (R1) : 3-0

FCE Suarella (R2) – FC Borgo (N2) : 0-3

SP Bocognano (R1) – AS Casinca (R1) : 5-0

SVARR (R1) – GC Lucciana (N3) : 4-3

Sud FC (R1) – FJE Biguglia (R1) : 1-0

AS Cargese (R3) – AS Capi Corsu (R3) : 6-0

AS Ghisonaccia (R1) – FC Balagne (N3) : 0-2