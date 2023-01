Coupe de France : le Sporting s’incline aux tirs au but

Le début de match était bien équilibré avec les défenses qui prenaient le pas sur les attaques. Il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour voir une 1ère occasion : une tête décroisée du défenseur bastiais Sainati sur un corner de Salles-Lamonge mais le ballon passait largement à côté des buts du portier breton. Petite lumière à la 24ème quand Van Den Kerkhof au terme d’une longue course coté droit voyait son tir repoussé par la transversale lorientaise. Meilleurs techniquement, les Bretons ne parvenaient toutefois pas à prendre en défaut la défense insulaire. Si les 5 dernières minutes étaient un peu plus animées, 0-0 sanctionnait cette 1ère période.

A la reprise les Bretons se montraient plus incisifs mais se heurtaient à des Corses accrocheurs qui plantaient quelques belles banderilles dans leur arrière-garde. Il faudrait une erreur défensive des bastiais pour que Kone ouvre le score pour les visiteurs à la 64ème. Sur un énorme pressing à la 76ème, les Bastiais manquaient d’un cheveu l’égalisation. Rageurs ils l’obtiendront logiquement à la 80ème par Sainati.

Bien dans leur fin de match les joueurs Régis Brouard échouaient de peu sur des occasions de Magri et Ducrocq.

Las après 3 minutes de temps additionnel, les tirs au but départageraient les deux équipes.

A ce jeu, les Bretons se montreront plus adroits : 4-1





Feuille de match

16ème finale de la Coupe de France

SC Bastia 1 – 1 FC Lorient (0-0) Lorient qualifié aux tirs au but 4-1.

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle bon état

Temps : nuageux et froid : 5 dg

Spectateurs : 7518



Arbitre centre : Eric Wattellier

Arbitre assistant 1 : Mathieu Grosbost

Arbitre assistant 2 : Julien Aube

Arbitre remplaçant : Samir Zolota

Buts :

Kone (64ème) pour Lorient

Sainati (80ème ) pour Bastia



Avertissements

Kone (65ème) pour Lorient

Bohnert (81ème) - Sainati (86ème) pour Bastia



SCB

Boucher – Tavares (Bohnert 77ème) – Van Den Kerkhof – Sainati – Dramé (Magri 72ème) – Guidi (c) – Ducrocq – Kaïboue – Santelli (Schur 72ème) – Salles Lamonge (Baï 77ème) – Alfarella (Djoco 72ème) .

Entr. : Régis Brouard





FCL

Mannone – Silva – Yongwa – Meite – Talbi – Abergel (c) – Diarra (Le Goff 77ème) – Innocent (Ponceau 57ème) – Kone (Doucoure 77ème) – Aouchiche (Le Bris 57ème )– Cathline.

Entr. : Régis Le Bris





Film du match

1ère période

Coup d’envoi donné par les Bastiais qui attaquent face à la tribune Est.

15ème : Sur un corner de la droite de Salles Lamonge (SCB), Sainati reprend le ballon de la tête aux 6 m mais l’expédie à coté du montant droit du portier breton Mannone.

23ème : Yongwa (FCL) s’infiltre dans la surface bastiaise mais est bien contré à la régulière par Sainati aux 9 m.

24ème : Déboulé de Van Den Kerkhof (SCB) sur le côté droit. Son tir dans la surface heurte la transversale de Mannone.

44ème : Tir de Meite (FCL) à l’entrée de la surface. Le gardien Boucher se couche pour capter le ballon.

45ème : Coup-franc de Salles-Lamonge des 25 m. Son tir à ras de terre est bien stoppé par Mannone.

2ème période

55ème : Après une bonne récupération du ballon, Kaïboue (SCB) tente sa chance des 25m, face au but. Le ballon frôle le montant gauche de Mannone.

61ème : Dramé (SCB) rate son contrôle aux 25 m mais Koné pourtant dans la surface ne profite pas de cette bévue.

BUT 64ème : Sur une passe en retrait mal dosé de Sainati pour son gardien, Koné s’empare du ballon et le glisse dans les buts corses. 0-1

76ème : Gros pressing des bastiais sur le but breton mais ballon ricochent sur les jambes adverses sans rentrer dans le but.

BUT 80ème : Sur corner de la droite et après un mauvais renvoie de la défense lorientaise, Sainati (SCB) place un boulet de canon et égalise 1-1.

85ème : Après un beau crochet sur son adversaire, Djoco (SCB) centre de la gauche sur Magri dont la reprise est stoppée par Mannone

89ème : Sur un bon centre de la gauche de Baï (SCB), Djoco catapulte le ballon au-dessus de la transversale de Mannone



Séance des tirs au but :

SCB 1 – 4 FCL

Lebris marque pour FCL (1-0)

Magri égalise (1-1)

Talbi marque pour FCL (2-1)

Djoco pour SCB voit son tir détourné par Mannone sur la barre. (23-1)

Doucoure marque pour FCL (3-1)

Kaïboue (SCB) tire au dessus (3-1)

Abergel en marquant le 4ème tir envoie Lorient en 1/8ème



Ils ont dit

Régis Brouard (entraineur du SCB)

«Il y a une part de frustration. L’histoire de ce soir est cruelle de par la prestation. On méritait de se qualifier. Il a manqué ce petit but. Sur l’engagement, la qualité, l’investissement il n’y a pas grand chose à dire. Ce match doit nous servir dans la construction du club, ça doit être une étape pour la suite. On a prouvé qu’on a des possibilités, des choses à faire valoir. On a été d’une grande discipline collective. On a eu des occasions, ils n’ont jamais été dangereux sauf sur notre erreur».



Régis Le Bris (entraineur Lorient)

« L’essentiel c’est de se qualifier. Mission remplie donc. Le match était difficile comme on s’y attendait. Les Bastiais ont mis beaucoup d’énergie et de volonté. Nous on a fait une 1ère période difficile. C’était mieux en seconde. On marque mais sur leur poussée ils égalisent. Sur les tirs au but, on a fait preuve de sérénité »