Coupe de France : le Sporting à l’épreuve du Clermont Foot 63 (L1)

L’entraineur auvergnat Pascal Gastien l’a annoncé il se déplace ce dimanche* à Bastia avec « ses forces vives du moment ». Coté Bastia, son homologue Régis Brouard devra composer avec Covid, blessures et suspension.

« Le groupe est touché par le COVID et nous avons trois cas. Par ailleurs, Ducrocq et Vincensini sont blessés et Christophe Vincent suspendu mais Adil Taoui est de nouveau opérationnel de même que Ben Saada » explique le coach du Sporting. « Il a fallu trouver une organisation de jeu en rapport avec les joueurs que nous avons à disposition. Il y aura des choix durant le match pour tenter des coups. Mais les joueurs savent, d’ores et déjà ,qui va jouer ».





Si on pouvait penser que le club bastiais ferait une priorité de son championnat de Ligue 2 où il est à l’heure actuel 18ème, et donc barragiste, il n’est pas question de faire l’impasse sur cette compétition qu’est la Coupe de France. « C'est une bonne chose de démarrer l'année contre un tel adversaire plutôt qu’une confrontation entre nous avant la reprise du championnat. Après plusieurs tours disputés sur le continent, on reçoit ,enfin ,et je lance un appel aux supporters : on aura besoin d'eux ». Pour information, cette rencontre ne sera soumise à aucune jauge ou restriction mais le pass sanitaire reste lui obligatoire.





En rencontrant le CF63, Régis Brouard sera en pays de connaissance, lui qui a été son entraineur entre 2012 et 2014 (82 rencontres). « C’est vrai que ce sera un match un peu particulier car c’est un club où je suis passé. Ça va être compliqué car Clermont présente beaucoup de choses dans son expression collective, il y a un vrai projet de jeu, les joueurs ont leurs automatismes ».





Lors de la conférence de presse de ce vendredi, le technicien a aussi évoqué le mercato qui débute ce 1er janvier : « On avance, nous avons des discussions avec des joueurs ou leur agent, mais pour l’heure rien n’est fait ». Un mercato qui devra aussi tenir compte de l'évolution de la blessure à l’épaule de Thomas Vincensini et de sa possible opération. Le gardien de but titulaire du SCB a été mis au repos un mois. Le point sera fait sur son état de santé dans quelques jours avec reprise ou opération. « Selon le cas, il sera donc possible que l'on cherche à recruter un gardien durant ce mercato » précise Régis Brouard.



*Match ce dimanche 2 janvier à 16 heures