Coupe de France : le SC Bastia assure l'essentiel à Hauts Lyonnais

Stade Maurice-Rousson, Hauts Lyonnais : s SC Bastia : 3 (0-3)

Buts pour Les Hauts Lyonnais ; Boussaid (55e)

Pour le SC Bastia : Sainati (5e), Le Cardinal (33e), Saadi (45e)



L'heure du coup d'envoi n'a pas perturbé l'effectif de Régis Brouard.

En 5 minutes le Sporting club de Bastia a fait respecter la hiérarchie ce samedi après-midi sur la pelouse de Fleurs face la formation des Hauts Lyonnais.

Un but signé Sainati qui est venu couper la trajectoire d'un coup-franc tiré par Kaïboue.

Les "bleus" du Sporting ne pouvaient rêver de meilleure entame de match face à un adversaire qui rêvait encore, secrètement, d'exploit au coup d'envoi.

Un Sporting qui aurait pu doubler la mise, quelque minutes plus tard, si la transversale lyonnaise n'avait renvoyé ce tir contré de Robic ou si Saadi s'était montré plus inspiré après avoir été mis dans une position idéale par Schur.



Les Bastiais continuaient donc à nettement dominer les débats sans pour autant tirer profit de toutes leurs opportunités et matérialiser cette supériorité au tableau d'affichage

Ce n'est que durant le dernier quart d'heure de la première période que les Corses ont nettement pris leurs distances avec les Hauts Lyonnais.

Par Le Cardinal qui a repris victorieusement de la tête après un corner.

Et par Saadi qui à l'heure de la pause faisait oublier son raté précédent en inscrivant le 3e but de près.

On pensait alors la cause entendue.



Mais à la reprise c'est une équipe des Hauts Lyonnais qui reprenait les débats et qui réduisait rapidement le score. Après ce penalty de Boussaid qui frappait la transversale corse, un corner au cours duquel la défense visiteuse ne faisait preuve de vigilance voulue les locaux trouvaient la faille et foi en leurs capacités.

Le Sporting de Bastia bousculé devait faire face et à l'image de Placide, sur ce déboulé de Paye, s'employer pour conserver son avance au tableau d'affichage.



Mais plus rien ne devait être marqué.

Les "bleus" qui jouaient ce samedi en blanc poursuivent donc leur route en coupe de France.