Coupe de France : le GFCA s'incline face au Red Star

Stade Ange-Casanova, GFC Ajaccio : 1 Red Star : 2 0-0)

Buts pour le GFC Ajaccio : (61e)

Pour le Red Star : Durand (65e, 74e)



GFCA

Fogacci, Duflos, Mendy, Filippi, Choplin, Khatiri puis Tomasi (83e), Ménard, Lesage, Khoser puid Touré (75e), Vieira, Ba-Sy



Red Star

Avognan, Grilo, Daillet, Tré puis M. Ndoye (17e), Ghabaoui puis El Hirthi (51e), C. NDoye, Cadiou, Benali puis Guel (69e), Durand, Maissa Ba, Nilor





Le Red Star escomptait bien faire valoir son rang en ce samedi après-midi pluvieux au stade Ange-Casanova face au GFCA qui lui comptait profiter de cet épisode de la coupe de France pour se rappeler au bon souvenir de ceux qui l'ont enterré avant l'heure.



Malgré plusieurs occasions franches du Red Star et et quelques belles opportunités ajacciennes les Audoniens et les joueurs du Gazelec sont rentrés aux vestiaires sur un score nul et vierge.



Avec la pluie qui a rendu le terrain rapidement difficile il ne fallait s'attendre à de belles envolées de part et d'autre même si à l'heure de jeu, sur une belle inspiration, Kohser était tout proche de surprendre Avognan mais son lob finissait juste au dessus des cages du Red Star !

Ce n'était que partie remise pour le Gazelec qui trouvait la faille dans la défense audonienne sur un corner victorieusement transformé.

Mais la joie des Ajacciens était de courte durée.

Moins de 4 minutes plus tard, s ur un beau centre de Meïssa Ba, Durand plaçait une tête rageuse et remettait les deux équipes à égalité.

Déjà décisif sur cette action Durand récidivait à la 74e minute. Et de quelle façon !

Il récupérait le ballon dans la camp ajaccien, se débarrassait du dernier défenseur, dribblait Fogacci, le gardien du GFCA, et plaçait le ballon au fond des filets ajacciens malgré un angle très fermé !

Sur le coup les chances d'un bel exploit ajaccien s'envolaient même si les partenaires de Choplin jetaient toutes leurs forces dans la bataille pour tenter l'égalisation face à un Red Star qui finalement ne cédait pas.