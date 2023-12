Coupe de France de football féminin : Le FEC Bastia en 16èmes !

En recevant, certes, sur son terrain l’AS Chatenoy Le Royal, une équipe de R1 du Loiret, les choses n’étaient pas si simples pour le FECB, en R1 également sachant que le niveau de R1 sur le continent est plus élevé que sur notre île. Et pourtant, après un premier exploit en novembre en se qualifiant à St Priest (R1), les filles d’Alain Mosconi ont créé un nouvel exploit ce dimanche 10 décembre.

Alors que les deux formations n’avaient pu se départager au terme du temps réglementaires, 0-0, les joueuses entrainées par Gwendoline Djebbar ont fait la différence aux tirs au but : 4-1.

Voilà donc les Bastiaises en lice pour les 1/16èmes de finale qui verront les clubs de D1 Arkema entrer en lice en janvier.