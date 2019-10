Coupe de France de football : Le GFCA domine le Gallia Lucciana (3-0)

Malgré l’affiche, petite affluence ce samedi après midi printanier au stade Galetti.

Les rouges luccianais démarraient pied au plancher avec dès la 4ème minute de jeu un tir terrible de Maggiotti, bien servi par Sonnerat, dans la surface ajaccienne mais bien repoussé par le gardien Maury. Ce même Maury qui devait ensuite se coucher sur un coup franc des 25 m de Maggiotti, encore lui (6ème).

Le GFCA répliquait à la 8ème par un tir lointain mais appuyé d’ Anziani qui passait largement au-dessus de la transversale de Menozzi.

A la 17ème Ndoye pour le Gaz s’infiltrait magnifiquement dans la surface adverse mais son centre de la droite était contré par la défense du Gallia. Les joueurs de François Ciccolini prenaient peu à peu le match en main.

Pourtant sur un coup-franc de Maggiotti à la 21ème, Mandrichi reprenait de la tête et plaçait le ballon dans la lucarne de Maury. Un but refusé pour hors-jeu (?) par l’arbitre.

Cette action dopait les joueurs de Corlija qui faisaient le siège des buts ajacciens.

Pourtant à la 28ème ce sont les visiteurs qui trouvaient l’ouverture. Sur une passe de Kyei, Pollet à la réception aux 25 m ne se posait pas de question et ajustait Menozzi d’un tir dans sa lucarne gauche.

Pollet qui doublait la marque sur une passe de Campanini quelques instants plus tard. (30ème).

Coup de poignard pour les protégés du président Santini qui accusaient le coup. Le jeu perdait alors de son intensité.

Et c’est sur ce score qu’était sifflée la mi-temps.





A la reprise, T. Corlija changeait 3 joueurs ! Un changement qui n’avait pas l’effet escompté sur le coup puisque dès l’entame le GFCA inscrivait un 3ème but après un débordement de Le Bon sur la gauche qui prenait de vitesse son adversaire puis, dans la surface, glissait le ballon hors de portée de Menozzi (46ème).

Les locaux ne désarmaient toutefois pas et Casabianca de la tête pensait tromper Maury mais Lippini intervenait à point (54ème). Sur le corner de Maggiotti qui suivait, Maury devait jouer des poings pour écarter le danger.

Les Ajacciens avaient le 4ème but au bout des crampons de Kyei, bien servi par Pelican, mais l’attaquant croisait trop son tir et le ballon passait à coté du montant gauche de Menozzi (61ème).

Les rouges répliquaient par Ivaldi qui tirait puissamment, obligeant Maury à repousser des deux poings le ballon sur sa ligne. (64ème)

Forts de leur avance, les Ajacciens laissaient venir leurs adversaires qui accumulaient les corners, en vain.

Sur coup-Franc, à la 77ème, Maggiotti chauffait les gants de Maury. Ça ne voulait pas rentrer pour le Gallia.

A la 82ème, sur un autre coup-franc de Maggiotti aux 30 m, Casabianca reprenait le cuir de la tête au point de penalty mais le ballon passait au-dessus de la transversale de Maury.

Un dernier coup-franc de Maggiotti à la 88ème obligeait Maury à une belle transversale.

3 – 0 ce sera le score final



Ils ont dit

François .Ciccolini, entraineur du GFCA : « Cette victoire est importante pour la suite du championnat. Ça nous met du baume au cœur car les semaines qui viennent vont être difficiles »

T. Corlija, entraineur Gallia : « C’est dur de voir qu’on domine globalement le match et on perd. On prend un but à la 28ème< et on s’écroule. Les joueurs, psychiquement, l’ont mal vécu. On a fait ce qu’on a pu, c’est sur des erreurs individuelles que l’on perd. On leur donne les buts. On a accumulé coup-francs et corners mais sans résultat. Le GFCA a fait un bon match et physiquement et athlétiquement ils étaient supérieurs. A nous de rebondir en championnat »





Feuille de match

6ème tour de la Coupe de France

Gallia C.Lucciana 3 - 0 GFC Ajaccio ( 0 - 2 )

Complexe Sportif Galetti

Beau temps

Pelouse naturelle en bon état

Spectateurs : environ 400





Arbitre centre: Benjamin Guelfucci

Arbitre assistant 1: Christophe Loth

Arbitre assistant 2: Nicolas Fanni





Buts : Pollet (28ème – 30ème) – Le Bon (46ème) pour le GFCA



Avertissements : Casabianca (8ème) pour le Gallia





Gallia

Menozzi – Inzerillo – Achili (Desideri 46ème) – Triki – Sonnerat – Casabianca – Giannone (c) (Rybka 46ème) – Boutrah (Pastorelli 46ème)– Mandrichi – Maggiotti – Ivaldi.

Entr. : T. Corlija





GFCA

Maury (c) – Campanini – Lippini – Camara – Diabate – Pineau – Le Bon (Pelican 60ème)– Anziani – Kyei (Segarel 72ème) – Ndoye – Pollet (Finidori 78ème)

Entr. : F. Ciccolini