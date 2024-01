Coupe de France de football : Le Féminine Esprit Club Bastiais à l’assaut de Dijon (D1)

Alors qu’elles caracolent en tête de leur championnat régional et qu’elles aspirent à la fin de la saison à accéder à la 3ème division, les filles du FECB, s’apprêtent à vivre un moment fort ce dimanche avec la réception en Coupe de France de une formation de l’élite du football féminin français : le Dijon FCO, 9ème de la D1 Arkema. « C’est une montagne qui se dresse devant nous » souligne le président Alain Mosconi, « mais c’est une grande joie pour nous de représenter le football corse. Un match difficile mais ce n’est pas dans la facilité qu’on est dans le confortable. Ce match va révéler l’intention d’un groupe d’évoluer à un autre niveau, de montrer que le foot féminin existe en Corse. C’est une étape qui va nous permettre de progresser car si aujourd’hui nous sommes le petit poucet, on n’a pas l’intention de le rester ». Créé en 2022, le tout jeune FECB est aujourd’hui le seul club de football féminin en Corse.



Après avoir éliminé St Priest (R1) dans le Rhône et en 32ème de finale Châtenoy Le Royal (R1) à Erbajolo, les bastiaises, coachées par l’ancienne professionnelle Gwendoline Djebbar, ont conforté leur place de leader en championnat régional : 4 matchs, autant de victoires. En terminant 1ères de cette poule insulaire, elles pourront disputer un match de barrage pour évoluer la saison prochaine en championnat de D3. C’est le but premier de cette saison. La coupe c’est un peu la cerise sur le gâteau. Quel que soit le résultat de ce dimanche, c’est une belle aventure qui se dessine pour cette équipe composée à 70% de jeunes joueuses du cru qui, pour les entrainements et les matchs, viennent des 4 coins de Corse : Bastia, Calvi, Porto-Vecchio, Ajaccio….