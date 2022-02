Coupe de France Shito-Ryu : l'ACA brille dans les Yvelines

Dans la catégorie des benjamins,Thomas Ettori décrochait la première place devant un autre acéiste Matéo Casu sur la deuxième marche du podium.



Après une belle troisième place à la dernière coupe de France Kata au mois de décembre dernier, Poirier Zadig est deuxième en minimes masculins. Quant à Lucas Chaffort surclassé en seniors pour l’occasion, il finit sur la plus haute marche du podium.





Une très grande satisfaction pour le Club de l’ACA et pour Laetitia Feracci entraîneur et coach du pôle de formation au sein de la structure du centre du sport et de la Jeunesse Corse.