Coupe de France – Olivier Pantaloni : « Il ne faut pas se chercher d’excuses. C’est une déception »

La réaction des entraineurs

Olivier Pantaloni (entraineur de l’ACA) : « C’était un vrai match de Coupe avec une équipe hiérarchiquement inférieure qui s’accroche. Nous sommes passés complètement au travers de notre première mi-temps, sans aucune agressivité. C’est difficile de gagner des matchs dans ces conditions. Sur la 2e mi-temps, il y a eu du mieux face à une équipe bien regroupée et qui a défendu crânement sa chance. Le terrain très difficile n’a pas favorisé la mise en place d’un jeu de qualité. Il était difficile d’aligner des passes rapides sur cette surface. Après, nous avons eu des faits de jeu contraires. Le but de Touzghar est valable, il n’y a pas hors-jeu. Il ne faut pas se chercher d’excuses. Une première mi-temps ratée mais du mieux en 2e période. L’équipe a eu envie d’aller chercher la qualification dans les 30 dernières minutes. Au final, c’est une déception ».

Karim Mokeddem (entraineur d’Orleans) : « On savait qu’on allait souffrir en allant venir ici en regardant les résultats de Ligue 2. Ils sont lancés à la chasse au top 5. Ils ont les cartes en main pour y être. Ils sont dans une bonne spirale. Nous avons eu la chance d’arriver sur leur 3e match. On marque au bout de 6 mns. Tout s’est bien passé pour nous. On a mis les ingrédients qu’il fallait. Je suis content pour nous. C’est un groupe qui mérite. Je pensais que notre gardien allait à avoir à effectuer beaucoup plus d’arrêts. J’ai eu peur que le tournant du match soit quand on rate le 2e but. Nous avons bien négocié toutes nos transitions. En 1re mi-temps on a très bien défendu, on n’a rien concédé. On a eu le brin de réussite qu’il fallait ».