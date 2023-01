Coupe de France - Olivier Pantaloni : "Ensemble, nos Ours devront venir à bout du Toulouse FC"

La rédaction le Vendredi 20 Janvier 2023 à 19:55

L'AC Ajaccio dispute ce samedi 21 janvier les 16es de finale de la Coupe de France face au Toulouse Football Club, son grand rival de la saison dernière en Ligue 2.

Les deux équipes se sont aussi confrontées cette année en Ligue 1, le 1er janvier dernier au Stadium, lors de la 17e journée. Un match qui a tourné à l’avantage des Toulousains (2-0, malgré deux buts refusés). Malgré ça, le coach de l'ACA, Olivier Pantaloni appelle ses joueurs à se retrousser les manches et se serrer les coudes ! "Ensemble, nos Ours devront venir à bout du Toulouse FC" en 16èmes de finale de la Coupe de France.



La rencontre sera diffusée sur Bein Sports Max 4 demain, samedi 21 janvier à 18 heures.



Retrouvez le point presse d’avant-match en compagnie du coach et de Paolo Lebas, jeune joueur du centre de formation.