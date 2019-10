Coupe de France : Menozzi et le Gallia de Lucciana créent la surprise face au Sporting !

Et les bleus de Stéphane Rossi qui avaient donné le coup d’envoi mettaient aussitôt la pression sur le but de Menozzi. Un centre d’Haguy et une reprise de Vincent qui faisait vibrer la transversale (2ème) donnaient le ton.

Les joueurs du président Santini réagissaient mais exploitaient mal un coup franc pourtant bien situé, à l’entrée gauche de la surface de Lombard. (8ème)

A la 12ème sur nouveau centre de Haguy, Quemper pourtant seul aux 9 m, tardait à reprendre le ballon et se le faisait chiper par un défenseur. Mais sur le corner qui suivait c’est Bocognano qui allait être une nouvelle fois à la réalisation après un gros cafouillage de la défense du Gallia.(1 – 0 à la 13ème)

Les visiteurs tentaient bien de réagir mais ne parvenaient pas à exploiter leurs occasions comme sur ce corner de Maggiotti à la 20ème ou sur ce coup-franc de ce même Maggiotti à la 21ème où Lombard se saisissait tranquillement du ballon.

Les Bastiais avaient le 2ème but au bout de la tête de Schur, sur un centre de Salis, mais c’était sans compter sur la belle détente de Menozzi qui détournait en corner ce ballon qui s’en allait dans son coin gauche (23ème).

Les rouges s’emparait alors du jeu mais la défense bastiaise faisait bonne garde et annihilait leurs tentatives (24ème - 26ème).

34ème nouveau coup-franc de Maggiotti pour le Gallia mais Guibert privait Inzerillo du ballon égalisateur.

Les Rouges tentaient mais n’étaient pas tranchants dans cette rencontre à l’image de Boutrah qui se heurtait à Guibert dans la surface (36ème). Les bleus eux laissaient venir, se contentant de contres.

Peu avant la pause, les Bastiais s’offraient une nouvelle occasion sur un centre de Salis mais la tête de Quemper passait largement au-dessus de la transversale de Menozzi (41ème)

Quemper se reprenait à la 45ème d’un tir terrible des 25 m qui mettait une nouvelle fois en évidence Menozzi qui se détendait de tout son long pour détourner le ballon en corner.

Haguy, passé sur le flanc gauche de l’attaque bastiaise, était lui aussi bien malheureux dans les arrêts de jeu. Après un bon crochet dans la surface qui éliminait son adversaire, il enveloppait trop son tir et le ballon partait dans les airs.

1 – 0 c’était le score à la mi-temps.



Pas de temps mort à la reprise puisque à la 47ème sur un centre de la gauche de Boutrah, Mandrichi expédiait le cuir dans le coin droit de Lombard : 1-1

Vexés les Bastiais se ruaient sur les buts de Menozzi mais confondaient souvent vitesse et précipitation comme cette occasion de Haguy dans la surface sur une passe de Vincent (53ème).

Frayeur à la 56ème pour les Bastiais quand le dégagement de Lombard était contré par Mandrichi, le ballon s’en allait mourir en touche. Les joueurs de Stéphane Rossi ne parvenaient pas à embrayer.

C’est même Lombard qui devait se coucher sur un tir appuyé de Maggiotti (62ème)



A la 70ème joli débordement de Cioni sur le coté droit mais Massoni ne pouvait reprendre correctement le ballon au point de penalty et celui ci filait dans les airs.

Massoni qui tardait trop deux minutes plus tard sur un centre de Haguy de la gauche et Triki lui volait le ballon.

Massoni était, encore, bien maladroit encore à la 75ème sur un bon centre de Haguy.

Et ce sont les visiteurs qui se créaient encore une belle occasion par Pastorelli qui venait de remplacer Mandrichi. Mais son ancien coéquipier du CAB, Lombard, lui prenait le ballon dans les pieds. (76ème)

Les Bastiais sur une grosse faute de Casabianca obtenaient un coup-franc à la 80ème. Sur le tir de Salles Lamonge, Bocognano reprenait le ballon aux 6 mètres mais Menozzi sauvait par une belle parade.

Menozzi qui s’illustrait encore à la 84ème sur un tir à bout portant de Diongue. Le portier de Lucciana détournait du pied gauche.

En cette fin de match le SCB faisait feu de tout bois mais le Gallia défendait bien.

Dans les arrêts de jeu, Haguy obtenait un coup franc près du poteau de corner gauche. Salles Lamonge le tirait en puissance mais, vigilant, Menozzi dégageait.

1 -1 au bout du compte. Les prolongations désigneraient, peut-être, le vainqueur.

Et cela ne trainait pour le Gallia qui prenait l’avantage à la 96ème grâce à un maitre tir de Pastorelli des 18 m, dans l’angle gauche de Lombard. 1 -2. Pas immérité !

Mais les Bastiais allaient vite revenir au score. Sur un centre tir de Haguy à la 99ème , claquette de Menozzi. En embuscade, Le Cardinal repend mais frappe le montant gauche.

Vincent lui ne ratera pas sa reprise 1 minute plus tard et expédiera le ballon dans l’angle droit de Menozzi 2 – 2



Il fallait donc avoir recours à la prolongation.

A la 100ème, Diongue avait le 3ème but au bout du pied mais le ballon frappait à nouveau le montant de Menozzi.

2 – 2 c’était donc le score à la fin de la première prolongation.

En cette 2ème période le jeu se durcissait et les fautes se multipliaient coté Gallia.

Le pressing du SCB était de plus en plus présent et Le Cardinal sur un centre de Salis était à deux doigts de conclure (113ème).

Puis c’est Diongue qui s’infiltrait dans la surface mais Menozzi lui prenait le ballon dans les pieds (114ème).

Et c’est finalement la séance des tirs au but qui validerait la qualification pour le 6ème tour.

A ce petit jeu le Gallia se montrait le plus adroit, 3 – 1 avec des réalisations (Maggiotti – Pastorelli – Boutrah), Menozzi détournant les tirs de de Salles Lamonge et Guibert. Le Cardinal pour le SCB expédiant le ballon sur la transversale de Menozzi.

Le Gallia jouera donc le prochain tour.



Ils ont dit

T. Corlija, entraineur Gallia

«Mes joueurs ont fait un match héroïque. Ils ont respecté les consignes. On a fait le match qu’il fallait. On est restés solidaires. Le SCB, au vu des occasions qu’il a eu, méritait de gagner. On a eu des blessés, j’espère que cela ne nous handicapera pas pour le championnat ».



Stéphane Rossi, entraîneur SCB :

« On n’a pas fait un grand match. On a eu des occasions mais on ne concrétise pas. On frappe 3 fois le poteau et on rate des occasions immanquables. On n’a pas su faire sauter le verrou. En 2ème mi-temps on démarre mal, on a été suffisants dans ce qu’on fait même si on revient au score. ll faut savoir marquer au bon moment pour gagner. On n’a pas sur le faire. J’ose espérer que ce sera un mal pour un bien. Ça fait mal de perdre mais j’espère ce sera bénéfique pour la suite du championnat ».





Les autres rencontres

FC Balagne (N3) 3 – 0 Etoile Filante (R1)

Afa (R1) – GFCA (Nat) (dimanche 15 h)

US Corte (R1) – FC Bastia-Borgo (Nat) (dimanche 15h)





Feuille de match

5ème tour de la Coupe de France

SC Bastiais 1 - 1 Gallia C Lucciana (1 - 0)

Stade Armand Cesari

Beau temps

Pelouse naturelle en bon état

Spectateurs : environ 1200





Arbitre centre: Valentin Giorgetti

Arbitre assistant 1: Guillaume Gerandi

Arbitre assistant 2: Christophe Loth



Buts : Bocognano (13ème) – Vincent (99ème) pour le SCB

Mandrichi (47ème) –Pastorelli (96ème) pour le Gallia



Avertissements : Casabianca (80ème) – Pastorelli (105ème) pour Gallia

Bocognano (80ème) pour SCB







SCB : Lombard – Cioni (c) (Le Cardinal 74ème) – Salis – Bocognano – Coulibaly (Diongue 66ème) – Guibert – Salles Lamonge – Schur (Moretti 91ème) – Haguy – Vincent – Quemper (Massoni 66ème).

Entr. : St.Rossi





GCL : Menozzi – Inzerillo – Sonnerat – Alkhalfioui (Rybka 72ème)–Ivaldi (Santini 91ème)- Triki – Casabianca – Bonnin (Desideri 66ème) – Maggiotti (c)– Boutrah – Mandrichi (Pastorelli 77ème).

Entr. : T.Corlija