Coupe de France : Le Sporting "tremble" mais passe face à Évreux

Stade Pacy-Menilles, Évreux FC (N2) : 1 SC Bastia (Ligue 2) : (1-0)

4-3 pour Bastia au TAB



Buts pour Evreux : Mendes (17e)

Pour le SC Bastia : Salles-Lamonge (90e)

Avertissements : Ducrocq (28e) au SC Bastia



Évreux voulait faire douter le SC Bastia (L2). "On ne va pas se gêner pour mettre en difficulté Bastia" affirmait avant le coup d'envoi Romaric Bultel, l'entraîneur des Normands. Et il a réussi à le faire.

En tout cas face à ces Corses qui par Djoco ont été à deux doigts d'ouvrir le score (11e), c'est Évreux qui, le premier, a trouvé le chemin des filets.

En effet, al ors qu'ils étaient tout proches d'ouvrir le score, les pensionnaires de Ligue 2 se sont fait surprendre sur une attaque placée.

Lancé dans la profondeur, l'attaquant Ikauar Mendes se présentait seul face Boucher.

Sa frappe était d'abord freinée par la jambe de son vis-à-vis, mais, l'attaquant local ne renonçait pas et poussait finalement son ballon au fond des filets des insulaires.

À l'approche de la pause, Bastia poussait pour égaliser, mais les hommes de Brouard se heurtaient à chaque fois à une forêt de jambes pour les en empêcher.





Mais les affaires bastiaises ne s'amélioraient guère à la reprise, Boucher devait même s'employer face à une reprise de la tête de Mendy.

Brouard décidait alors de procéder à trois remplacements pour donner un coup de fouet à son équipe : Alferala, Schur et Van Den Kerkhov étaient appelés sur le terrain. Tavares et Salles-Lamonge suivaient, mais à un quart d'heure de la fin c'était toujours Évreux qui faisait la course en tête.



Le Sporting tentait alors de forcer la cadence pour tenter de revenir dans la course à la qualification. Schur et Bonhert, Alaferela y mettaient du leur sans succès jusqu'à ce que, dans le temps additionnel, la frappe de l'entrant Sébastien Salles Lamonge passait entre plusieurs jambes dans la surface normande avant de finir par se loger dans le petit filet ébroïcien.

C'était fort cruel pour Évreux.



À la séance des tirs au but deux arrêts de Boucher ont permis au Sporting vainqueur 4 à 3 de filer en 16e de finale.

Ouf…