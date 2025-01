Coupe de France : Le Sporting échoue de peu devant Nice (0-1)

16e finale de la Coupe de France SC Bastia 0 - 1 OGC Nice (0-0)

But :Cho (62e) pour Nice

Spectateurs : 9299

Arbitre : Jérémie Pignard







SCB

Fabri – Meynadier – Ariss – Akueson – Janneh (Roncaglia 89e) – Guidi – Vincent (c) (Maggiotti 70e) – Ducrocq (Blé 81e)- Tomi (Tramoni 70e) – Boutrah – Cisse.

Entr. : Benoît Tavenot





OGCN

Dupe – Ahmed – Bard – Ndayishimiye (c)– Mendy (Claus 63e) – Boudaoui – Cho (Diop 63e) – Paulino Rosario – Guessand (Louchet 87e)– Bouanani (El Abdi 77e) – Moukoko (Laborde 63e).

Entr. : Franck Haise



Après un coup d’envoi fictif donné par l’ancien défenseur du Sporting, François Modesto, ce sont les Niçois, en blanc, qui lançaient le match, attaquant face à la tribune ouest.

L’entame de cette première était plutôt à l’avantage des visiteurs, très techniques, mais c’est Christophe Vincent pour le Sporting qui donnait une première occasion aux locaux avec un tir puissant à l’entrée de la surface qui faisait se détendre le gardien azuréen Dupé (7e). Si les Niçois faisaient le siège du camp bastiais, les hommes de Benoît Tavenot se montraient dangereux en contres.

À la 17e sur un corner de la droite de Ducrocq, Tomi au 2e poteau, tentait une bicyclette, mais sans succès.

Le match était vivant et Nice se créait sa vraie première occasion à la 19e avec une reprise de Guessant, seul au point de penalty, à côté des buts du gardien Fabri.

Un coup-franc de Christophe Vincent des 30 m sur la gauche obligeait ensuite à Dupé à s’élever dans les airs pour capter le ballon (21e). Le gardien des aiglons qui voyait ensuite avec soulagement passer à côté de son poteau gauche un tir d’Ariss (28e). Sur la relance rapide des visiteurs, Guidi sauvait sur sa ligne sur une tête de Bard bien servi par Cho (29e).

Nice reprenait son pressing, mais sur un nouveau contre de Vincent, Boutrah s’invitait dans la surface où il était déséquilibré par le niçois Mendy. L’arbitre désignait logiquement le point de Penalty (44e). Las, le coup de pied de réparation de Boutrah était renvoyé par Dupé !





La mi-temps était sifflée dans la foulée sur ce score de 0-0. Le Sporting avait-il laissé passer sa chance ? La réponse en seconde période.

Les joueurs du président Ferrandi emballaient bien celle-ci, mais la 1re occasion était niçoise avec un tir de la droite de Guessand qui obligeait Fabri à se détendre (48e). 3 minutes plus tard, Ducrocq s’essayait d’un tir à l’entrée de la surface azuréenne, mais son ballon passait au-dessus de la transversale de Dupé.

Les hommes de Franck Haise reprenaient leur domination, mais la défense insulaire tenait bon.

Si Fabri se couchait bien sur un tir puissant des 20 m de Rosario à la 59e, il ne pouvait rien 2 minutes plus tard sur une tentative de près de Cho, bien servi par Guessand de la gauche au second poteau. 0-1 (62e).

Le jeu changeait alors de physionomie avec des Niçois qui laissaient venir les Corses pour mieux les contrer. Furiani grondait comme jamais pour porter les turchinis vers l’égalisation. À la 71e, un coup franc de Maggiotti était bien capté par Dupé. La fin de match était difficile pour les Bastiais qui souffraient physiquement. Sur un corner de la droite, à la 83e, Guessand était tout près du 2-0 pour son équipe, mais son ballon passait à un bon mètre du montant droit de Fabri.

À la 85e les Bastiais héritaient d’un bon Coup franc à l’entrée de la surface niçoise. Le très beau tir de Maggiotti était claqué par Dupé au-dessus de sa transversale.

Malgré une belle occasion de Blé, les 4 minutes d’arrêt de jeu ne suffiront hélas pas au Sporting pour égaliser, mais il sort la tête haute au terme de ce duel face à une pointure de Ligue 1.