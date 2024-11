Coupe de France - Le SC Bastia n'a pas tremblé face au FC Freyming

7e tour de la coupe de France

À Forbach, stade du Schlossberg​, FC Feyming : 0 SC Bastia : 4 (0-1)

Cissé (43e et 84e), Tomi (54e), Tramoni (78e) pour Bastia

Arbitre : M. Landry

Avertissements : Ghazzale (16e), Dahane (66e) à Freyming.





FC Freyming

Kumus - Amadeu, Ghazzale, Coignard, Diallo puis Benyettou (79e), Dahane, Baslimane, El Hellaoui, Ammari puis Taissi (79e), Sido, Kanté puis Mellahine (46e)



SC Bastia

Fabri, Meynadier, Traoré puis Tramoni (55e), Roncaglia, Maggiotti puis Loubatières (83e), Guidi, Etoga, Janneh puis Ducrocq (67e), Tomi puis Oulaï (67e), Rodrigues puis Mazikou (55e), Cisse



43 minutes : c'est le temps qu'il aura fallu à Cissé et au SC Bastia pour prendre la mesure des amateurs du FC Freyming dans le froid du stade du Schlossberg de Forbach.

Certes les opportunités n'ont pas manqué aux Corses pour faire la différence face à cette belle équipe amateur, mais les attaquants visiteurs qui ont multiplié les corners et les coups de pied arrêtés dans le camp lorrain, se sont heurtés à un excellent Kumus qui s'est opposé avec succès aux tentatives de Cissé (26e) puis de Rodrigues (33e).

Ce n'est qu'au terme de ce ballon perdu par les Freymingeois dans leur camp, que Lamine Cissé a réussi à tromper la vigilance du gardien locale après une belle reprise de volée, à la réception d'un centre de Tomi venant de la droite.(43e).



On a bien cru à la reprise, quand Rodrigues, qui avait échappé à la vigilance locale, s'est présenté seul face à Kumus, que c'en était, déjà fini pour Freyming, mais l'attaquant qui avait bien défié le gardien lorrain, et sans doute gêné par sa judicieuse sortie, a manqué le cadre… (49e).

De quoi donner quelques idées aux locaux, mais ni Mellahine ni Sido ne parvenaient à concrétiser leurs quelques occasions de contre.



C'était au contraire Bastia qui, logiquement, a enfoncé le clou et doublé la mise par l'intermédiaire de Tomi qui, au second poteau, a fait le break sur le centre-tir de Maggiotti.

Dès lors, il n'y a pratiquement plus eu qu'une seule équipe sur le terrain avec des occasions pour Tomi (58e et 61e) et Tramoni (62e).

Le 3e but corse inscrit par Tramoni (78e) confirmait la nette et logique supériorité bastiaise confirmée par le doublé réussi par Cissé au terme d'un beau slalom dans la défense locale (84e)