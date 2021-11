Coupe de France - L'AC Ajaccio éliminé aux tirs au but par Orléans

Au stade François-Coty, AC Ajaccio – US Orléans : 0-0 (3-4 SP)

Stade François-Coty

Arbitre : H. Ben El Hadj

Avertissements : Keita (28e) et Yambere (69e) à Orléans



Tirs au but pour l'ACA : Nouri, Barreto, Kalulu

Tris au but pour Orléans : Saint-Ruf, Antoine, Ben Kaïd, Goujon



ACA

ollacaro, Kalulu, Youssouf, Avinel, Vidal, Coutadeur puis Barreto (20e), Marchetti, Cimignani, Nouri, Arconte puis Lebas Da Silva (80e), N’Diaye puis El Idrissy (60e)



US Orléans

Vermot, Halby Touré puis Tuelba (82e), Diallo, Yambere, Seba, Goujon, Antoine, Keita puis Lapis (55e), Saint-Ruf, Benkaid, T. Keita