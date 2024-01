Coupe de Corse : Bocognano élimine la SVARR

Les Bocognanais ont mené 2 à 0 sur deux lobs, dont le premier du centre du terrain, de Biancardini avant d'être rejoints au score sur deux réalisations de Ganu et Pinochi en seconde période.

Au coup de sifflet final les deux formations étaient dos à dos 2 à 2. La séance de tirs au but était, donc, décisive.

Un exercice de style que Bocognano maîtrisait mieux pour l'emporter 6 tirs au but à 5. Les joueurs de Gentili disputeront, par conséquent, les quarts de finale.

Quant à la SVARR elle peut regretter son manque d'efficacité.





On jouait, également, pour le compte du champîonnat de Régionale 4. Le FC Sotta accueillait la réserve d'Afa. Pas de vainqueur dans ce match les deux formations se sont séparés sur le score de parité de 3 à 3.





Enfin en Régionale 2 de Futsal, la SVARR en battant l'équipe de Bonifacio, jusque-là leader de la poule, sur la marque ample de 14-8 s'empare par la même occasion de la tête de ce championnat.