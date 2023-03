Coup de vent annoncé sur la Corse : interdiction temporaire de l'emploi du feu

Les services de Météo France prévoient des épisodes de vents forts avec des rafales pouvant atteindre plus 100 km/h, avec une faible humidité.



Cette situation météorologique s'accompagne d'un niveau de sécheresse très marqué, qui peut créer un important risque d’incendie. Les deux préfectures de Corse ont donc décidé d'interdire l’emploi du feu à compter du vendredi 31 mars minuit jusqu'au lundi 3 avril 2023 à la même heure, sur les deux départements.



Les services de l'Etat rappellent que "durant cette période, sont notamment interdits les brûlages de végétaux, les feux de camp ou encore l’utilisation de réchaud et de barbecue (sauf à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau courante et de l’électricité). "



Le non-respect de l’interdiction d’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur et l’exposer, le cas échéant, à des poursuites pénales. A cet effet, la réglementation prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 € ainsi que des peines d’emprisonnement.